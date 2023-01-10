محكمة إيرانية تقضي بسجن ابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني 5 سنوات

2023/01/10 | 13:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة إيرانية، الثلاثاء، حكما بالسجن 5 سنوات بحق فايزة رافسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، بحسب ما أعلنت محاميتها.

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