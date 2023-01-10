2023/01/10 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 21.3% في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر.

وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 20.5 بالمئة، ارتفاعا من 18.7 بالمئة في نوفمبر الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.

وجاء هذا في أعقاب إعلان البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر2022، عن تطبيق نظام سعر صرف مرن للدولار، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وبناء على الخطوة الأخيرة للبنك المركزي المصري وصل سعر صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الثلاثاء إلى مستوى 27.45 جنيه للشراء، و27.55 جنيه للبيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى في 5 سنوات ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى في 5 سنوات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).