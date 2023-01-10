2023/01/10 | 14:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أفادت تقديرات للأمم المتحدة نشرت بأن حوالي 5 ملايين طفل توفوا...

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: وفاة نحو 5 ملايين طفل قبل بلوغ عامهم الخامس في 2021 أولاً على المسلة.

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