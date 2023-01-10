الطبيب”بطو” يكشف لقناة إسرائيلية خفايا زيارة شمس الكويتية

2023/01/10 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح طبيب القلب الفلسطيني، نادر بطو، بأن زيارة المطربة، شمس الكويتية أثارت صدى واسعا في إسرائيل، والأوساط العربية.

وأضاف بطو لقناة “كان الإسرائيلية”، أنه تلقى العديد من العروض والرسائل، لزيارة دول عربية، على ضوء زيارة شمس، كان أبرزها دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة، لزيارة القصر الرئاسي في أبو ظبي.

ووصلت المطربة الخليجية الشهيرة شمس الكويتية، إلى مدينة هرتسيليا، في وقت سابق، لتلقي العلم والعلاج في مركز طبي إسرائيلي، لدى طبيب القلب الفلسطيني، نادر بطو، ابن مدينة الناصرة.

وأفادت شمس، بأن ما دفعها لطلب العلم على يد الطبيب الفلسطيني نادر بطو، هو دراسة الجانب الروحي المتسبب بأمراض القلب، مشيرة إلى أن بطو ابتكر طريقة للتواصل مع الروح، لعلاج المشكلة من جذورها، قبل أن تتفاقم وتسبب بأمراض مزمنة في القلب والجسم.

وقالت شمس إنها كانت تنتظر دورها لدراسة هذا العلم على يد بطو، منذ نحو 4 سنوات.

يشار إلى أن شمس الكويتية ترفض الاعتراف بأنها في إسرائيل، وتعتبر مدينة هرتسيليا مدينة فلسطينية، ما دفع قناة “كان” الإسرائيلية لانتقادها وتخصيص برنامج خاص لمناقشة زيارتها وعدم اعترافها بإسرائيل.

وتقع مدينة هرتسيليا شمال فلسطين على شاطئ البحر المتوسط، واحتلتها إسرائيل عام 1948، المعروف بعام النكبة الفلسطينية.

المصدر: إذاعة كان

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