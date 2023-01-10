«مايكروسوفت» تسعى لاستثمار 10 مليارات دولار في «تشات جي بي تي»

2023/01/10 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر موقع سيمافور الإخباري، الاثنين نقلاً عن أشخاص مطلعين أن شركة مايكروسوفت قالت إنها تجري محادثات لاستثمار عشرة مليارات دولار في شركة أوبن إيه آي المالكة لتطبيق شات جي.بي.تي.وقال التقرير إن التمويل يشمل شركات أخرى وسيؤدي إلى تقييم الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً عند 29 مليار دولار.وابتكرت أوبن إيه آي تطبيق شات جي.بي.تي وطرحته للاختبار المجاني في 30 نوفمبر /تشرين الثاني.



وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني للمحادثة مصمم ليحاكي المحادثات البشرية، استناداً إلى التعليمات التي يقدمها المستخدم للتطبيق.



(رويترز)

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