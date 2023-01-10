بلاسخارت: اصبحت مواطنة عراقية وكنت أشجع المنتخب في لقائه مع السعودية

2023/01/10 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس

بلاسخارت؛ ان ليلة امس الاثنين في ملعب

جذع النخلة بالبصرة كانت عراقية

بامتياز سيما بعد تحقيق فوز مستحق على

السعودية 2-0.

وقالت في ت

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