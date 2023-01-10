2023/01/10 | 14:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OzRmznf2M2o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا للجهد الخدمي والهندسي في نشرة ال 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا للجهد الخدمي والهندسي في نشرة ال 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).