باحثون يطورون سلالة من القمح مقاومة للحرارة والجفاف

2023/01/10 | 14:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيحدد العلماء مدى قدرة السلالات المبتكرة على حماية المحاصيل المستقبلية من أسوأ موجات التقلبات المناخية.

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