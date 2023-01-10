نزاهة بابل تُفرج عن المحافظ السابق بكفالة مالية

2023/01/10 | 14:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يناير، 2023 بغداد/المسلة: افرجت محكمة النزاهة في بابل، الثلاثاء، 10 كانون الثاني، 2023، عن...

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