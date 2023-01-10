تخبط فكري بكتاب

2023/01/10 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليت الأكاديميين الجولانيين وظّفوا علمهم الذي اكتسبوه للقيام بدراسة فعلية حول الجولان، ولماذا بقي الدروز يوم رحل غيرهم، وهل يتمسك الجيل الجولاني الجديد بقيم الأجيال الماضية،

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