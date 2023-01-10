"اقتصادية ومميزة".. طائرة جديدة تدخل أسطول الخطوط الجوية العراقية الأسبوع المقبل

2023/01/10 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين، أن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد وصول طائرة حديثة الصنع من طراز A220-300 إلى مطار بغداد الدولي قادمة من مقر الشركة في مدينة مونتريال الكندية وبقيادة طاقم عراقي وكندي مشترك لتنضم رسمياً الى أسطول الشركة.

وقال حسين في بيان، إن "الطائرة الجديدة تتمتع بمواصفات عالية ومزودة بأحدث الأنظمة الهندسية والفنية والألكترونية وخدمة الانترنت التي جعلت منها طائرة اقتصادية ومميزة في سوق الطيران التجاري وتحقق رفاهية عالية للسفر على متنها".

وتابع حسين، أنه "بوصول هذه الطائرة تكون الخطوط الجوية العراقية قد إستلمت الطائرة الثالثة من أصل خمس طائرات ضمن تعاقداتها مع شركة AIRBUS لصناعة الطائرات على أمل إستلام العدد المتبقي خلال الفترة القادمة".

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