العراق الرابع عربياً باحتياطيات الذهب

2023/01/10 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

واصلت السعودية تصدرها قائمة أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب، وذلك بناء على أول تقرير يصدر في 2023 عن مجلس الذهب العالمي.

ويوضح الجدول التالي، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، ترتيب أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب:

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