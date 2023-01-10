وفاة نائب رئيس الاتحاد القطري

2023/01/10 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الاتحاد القطري، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سعود المهندي، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، الراحل المهندي عبر حسابه بموقع “تويتر”، قائلا: “رحم الله سعود بن عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري والآسيوي لكرة القدم وتغمده بواسع مغفرته”.

وأضاف: “خدم وطنه بكل إخلاص وتفان، فتعازينا لأسرته الكريمة ولنا جميعا وللاتحادين القطري والآسيوي..



إنا لله وإنا اليه راجعون”.

ويشغل المهندي منصب نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونائب رئيس المجلس العربي لكرة القدم عن قارة آسيا، كما تمّ انتخابه كذلك عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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