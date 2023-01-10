اعتقال ناقل مخدرات يُخبئ الممنوعات بطريقة

2023/01/10 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، اعتقال ناقل لمادة الكريستال في أحد مداخل بغداد.

وذكر بيان للجهاز، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم اعتقال ناقل لمادة الكريستال في أحد مداخل بغداد يُخبئ المخدرات داخل محرك سيارته".

وبحسب الفيديو الذي نشره الجهاز، ظهر المتهم وهو يعترف بقيامه بادخال هذه المادة الى بغداد عن طريق احد تجار المخدرات في محافظة ميسان مقابل مبلغ مليون دينار.

تحرير: أ.ف

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