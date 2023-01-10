قائمة إعفاءات جديدة تطال مسؤولين في وزارة الاتصالات

2023/01/10 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، أمرا وزاريا يقضي باعفاء 7 مدراء عامين من مناصبهم في الوزارة.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا، ولمقتضيات مصلحة العمل تقرر إعفاء 7 مدراء عامين من مناصبهم في الوزارة".

أدناه نص الوثيقة:

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