2023/01/10 | 14:47 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة عراقية تكشف عن رقم كبير لأعداد الجوازات الدبلوماسية والخاصة الممنوحة خلال أربع سنوات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/10 | 14:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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