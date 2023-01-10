إعتقال ناقلٍ لمادة الكريستال في أحد مداخل بغداد

2023/01/10 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، اعتقال ناقلٍ لمادة الكريستال في أحد مداخل العاصمة بغداد.

واظهر مقطع فيديو نشره اعلام الجهاز، اعتقال ناقلٍ لمادة الكريستال في أحد مداخل بغداد كان يُخبئ المخدرات داخل محرك سيارته.

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