اعتقال طبيبة أسنان بتهمة المخدرات في بغداد

2023/01/10 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال طبيبة اسنان بتهمة المخدرات في العاصمة بغداد.

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