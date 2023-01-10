بعد عنف أنصاره.. الرئيس البرازيلي السابق يغرد بصورة من على سرير مستشفى في أمريكا

2023/01/10 | 14:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو، بصورة له من سرير بمستشفى في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، في حين دعا العديد من المشرعين الأمريكيين، إلى إبعاده عن البلاد في أعقاب هجمات أنصاره على المؤسسات الحكومية البرازيلية.

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