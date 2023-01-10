2023/01/10 | 15:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة سعود المهندي نائب رئيسي الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/10 | 15:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة سعود المهندي نائب رئيسي الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة سعود المهندي نائب رئيسي الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).