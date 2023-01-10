2023/01/10 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، جملة إعفاءات ونقل داخل مفاصل الوزارة لليوم الثاني على التوالي.وكانت الياسري أصدرت أمس أوامر نقل واعفاء مماثلة في الوزارة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الياسري تجري جملة إعفاءات اضافية المركز الخبري الوطني.

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