2023/01/10 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، باستحداث بلدية في منطقتين ببغداد.وقال الفريق في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باستحداث بلدية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجه باستحداث بلدية في منطقتين ببغداد المركز الخبري الوطني.

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