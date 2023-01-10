رئيس الجمهورية: حان الوقت لتشريع قوانين التأمين على أرواح الناس والعجلات من حوادث السير

2023/01/10 | 15:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، انه قد حان الوقت لتشريع قوانين التأمين على أرواح الناس والعجلات من حوادث السير.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ان الأخير “زار، اليوم الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 مقر … Readmore

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