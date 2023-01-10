وفاة بطل روسيا مصمم صواريخ كاليبر المجنحة عن عمر 86 عاماً

2023/01/10 | 15:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيّب الموت بطل روسيا والمدير العلمي لشركة “الماس – أنتاي” الروسية، بافيل كامينيف، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 86 عاما.وكان، بافل كامنيف، أحد الأعلام في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية.وقال ناطق باسم شركة “ألماس – أنتي” الروسية إنه … Readmore

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