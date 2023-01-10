السفير الأميركي لدى إسرائيل: نعارض أي تغيير في الوضع القائم بجبل الهيكل

2023/01/10 | 15:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، توم نايدس، الثلاثاء، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" التأكيد على موقف واشنطن من الوضع القائم بجبل الهيكل (الحرم الشريف).

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