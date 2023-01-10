الأمن الوطني يعتقل ناقلاً لمادة الكريستال في أحد مداخل بغداد

2023/01/10 | 15:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتهم وهو يعترف بقيامه بادخال هذه المادة الى بغداد.

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