الأمطار الغزيرة تحسم مباراة السعودية والعراق في

2023/01/10 | 15:59 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب العراقي، أمس الإثنين، فوزه الأول في بطولة كأس الخليج العربي، التي تستضيفها مدينة البصرة، إذ أنهى مواجهة المنتخب السعودي بنتيجة (2-0) ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وتوقف رصيد الأخضر السعودي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي انهمرت على استاد البصرة الدولي في أزمة للمنتخبين بسبب صعوبة اللعب بشكل طبيعي في ظل تراكم المياه على أرض الملعب، وهو ما دفع مدرب المنتخب السعودي سعد الشهري إلى وصف المواجهة بأنها كانت أشبه بمباراة كرة شاطئية.

وقال الشهري في مؤتمر صحافي عقب اللقاء "أبارك للعراق على الفوز، المباراة غلب عليها الطابع البدني، والوضع كان صعباً وأرضية الملعب لم تكن مناسبة لكنها كانت في صالح العراق، الذي يتمتع لاعبوه بقوة بدنية عالية".

"لا ألوم اللاعبين بسبب أرضية الملعب، ولو كانت جيدة كنت لمتهم، لكنها لم تكن مباراة كرة قدم بل كانت مباراة كرة شاطئية وانتهت".

وأضاف "لا يزال لدينا أمل للتأهل أمام عمان، أما بالنسبة إلى الإصابات فننتظر تقرير الطبيب وأعتقد أننا لن نخسر أي لاعب".

ويخوض المنتخب السعودي مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب العماني الذي يحتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف خلف العراق، بعد تعادلهما معاً في مواجهة الافتتاح ثم فوزه على اليمن بنتيجة (3-2) في الجولة الثانية.

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وعن أداء المنتخب قال الشهري "البنية الجسمانية لهم صعبت الأمور علينا، ولو كانت أرضية الملعب أفضل كنا سنقدم مباراة جيدة، وحاولنا الاستحواذ، لدينا عناصر مواليد 2001 ولو كان المعيار من الجانب الفني أو المهاري لاتخذت المباراة طابعاً مختلفاً".

وأردف "توقعت أن يرتفع النسق البدني وكنت متأكداً من أننا لن نعود في النتيجة إلا من ركلة حرة، والعامل البدني كان الفارق في المباراة".

واعترف الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي أنه غير طريقة لعب فريقه قبل المباراة مباشرة بسبب هطول الأمطار بغزارة.



وقال في تصريحات إعلامية "غيرنا طريقة اللعب قبل بداية اللقاء مباشرة بسبب أرضية الملعب، ولم تساعدنا على اللعب بشكل مختلف، حققنا الفوز وأبارك للاعبين لكن علينا الفوز في اللقاء المقبل".

"طلبت عدم ارتكاب الأخطاء وأن نضع الكرة في الهواء أكبر وقت ممكن، وأن نمرر للأمام ونستغل الكرات الثابتة وبالفعل أحرزنا منها هدفين".

ورداً على تصريحات الشهري قال "السعودية تملك فريقاً جيداً ويجب أن نلتقي ثانية لنرى من سيفوز".

وعن طموح الفريق بصفته مستضيف البطولة قال "لدينا الرغبة في تحقيق اللقب، لكن كرة القدم معقدة والبطولة قصيرة المدى، وقد نلعب جيداً لكن بخطأ بسيط قد نغادر البطولة، كما أن جميع الفرق تسعى إلى اللقب والأمر ليس سهلاً".

ويلعب المنتخب العراقي آخر مبارياته في المجموعة ضد المنتخب اليمني الذي خسر المباراتين الماضيتين ليتذيل المجموعة من دون نقاط.

وكشف كاساس "سأغير في التشكيل مجدداً، لأن في كل لقاء ندرس نقاط القوة والضعف للخصم قبل أن أضع التشكيل، نحن نلعب كل 48 ساعة ولا بد من التدوير".

وتحدث كاساس عن دور الجماهير قائلاً "يقدمون لنا الدعم بالطبع ورغبتنا في الفوز تزيد بسببهم، قلت للاعبين إن هناك 60 ألف متفرج يجلسون تحت المطر من أجلكم".

وتقام اليوم الثلاثاء مباراتا الجولة الثانية في المجموعة الثانية، حين يلتقي المنتخب الإماراتي نظيره الكويتي، ويصطدم المنتخب القطري بحامل اللقب البحريني، بحثاً عن تأمين الصدارة والسير في طريق التأهل إلى دور الثمانية.

ويتصدر المنتخب القطري المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وفارق هدف عن المنتخب البحريني، بينما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث بفارق هدف عن البطل التاريخي للمسابقة المنتخب الكويتي، الذي خسر مواجهته الأولى ليتذيل مجموعته.

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