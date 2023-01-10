2023/01/10 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تتوالى التسريبات المتعلقة بهاتف "أبل" المنتظر "آيفون 15"، والإصدارات الأخرى من ذات الفئة.

ونقل موقع MacRumors عن المحلل في "هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز"، جيف بو، بأن "آيفون 15 برو" و"برو ماكس"، سيأتيان بهيكل تيتانيوم يدمج أزرارا صلبة، ومعالج "سنابدراغون إكس 70"، وذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلا عن منفذ "يو إس بي" من النوع "سي".

وبالنسبة للتسريبات الخاصة بالطرازين "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، فإن أبرز ترقية ستكون الكاميرا الأساسية التي ستكون بدقة 48 ميغابكسل.

كذلك سيدمج الهاتف مستشعر تصوير ثلاثي متطور، وهي ميزة قوية نظرا لتكلفته مقارنة بمستشعرات 12 ميغابكسل التي كانت "أبل" تستخدمها.

ومن التحديثات في "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، اعتماد منفذ "يو إس بي" من النوع "سي"، وفقما نقل موقع مجلة "فوربس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريبات تكشف الجديد في هاتف "آيفون 15") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريبات تكشف الجديد في هاتف "آيفون 15") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).