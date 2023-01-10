مجددا.. قفزة باسعار الصرف.. 163 ألف دينار للمائة دولار

2023/01/10 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تواصل اسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعها امام الدينار في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وسجلت اسعار بيع الدولار في محال الصيرفة 163.000 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت اسعار الشراء 162.000 ديناراً لكل 100 دولار.

وصباح اليوم، قال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا سعر صرف بلغ 159,500 دينارا مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 161,500 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 160,500 دينارا لكل 100 دولار".

تحرير: أ.ق

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