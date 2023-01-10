محافظ البنك المركزي يحثّ التجار على التعامل بشكل مباشر مع المصارف

2023/01/10 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

دعا محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، اليوم الثلاثاء التجار إلى التعامل بشكل مباشر مع المصارف.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبنك أن"مخيف والكادر المتقدم في البنك المركزي استقبلوا عدداً من التجار".وأوضح البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث أهم مشاغل التجار ومقترحاتهم وأهم التحديات التي يواجهونها بالتعامل مع المصارف المجازة، متمنياً عليهم تجنب اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين، والتعامل بشكل مباشر مع المصارف التي تقدم الخدمات المصرفية المختلفة".وتابع البيان أن "محافظ البنك المركزي قدم شرحاً عن إجراءات وقرارات البنك المركزي العراقي خلال الأيام الماضية لتعزيز الاستقرار في سوق العملة الأجنبية وآليات عمل المنصة الالكترونية كأداة للتحويل الخارجي."وكان البنك المركزي العراقي أكد نهاية الشهر الماضي، على مراجعة التجار للمصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها، منوهاً بما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق.كما أكد أن البنك المركزي مستمر بالعمل على تبسيط إجراءات التحويل الخارجي عبر القنوات الرسمية وبسعر الصرف الرسمي للتجار في ظل انطلاق عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي مع بداية هذا العام.



داعياً الجهات الحكومية المختصة الأخرى لتسهيل إجراءات التجار بما يضمن الإفصاح التام عن جميع المعاملات وضمان سلامتها.

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