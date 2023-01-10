هيئة الاستثمار تعلن قرب منح مشروع الرفيل السكني إلى الشركات المنفذة

2023/01/10 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، الثلاثاء، قرب منح مشروع الرفيل السكني إلى الشركات المنفذة.

وقال رئيس الهيئة، سالار محمد أمين لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الهيئة لديها عدة مشاريع ستفتح قريباً في العاصمة بغداد والمحافظات، بالتعاون مع شركات عالمية"، مبينا أن "مدينة الرفيل ستكون مدينة جديدة في بنائها وستشغل مساحة أكثر من 106 آلاف دونم، وبالتعاون مع شركة عالمية لتقديم مخططات جديدة ومصادقتها من قبل الجهات القطاعية".

وأضاف أن "المدينة ستضم مناطق سكنية ومؤسسات حكومية، وستوزع قريباً على الشركات المتقدمة".

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