2023/01/10 | 16:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يناير، 2023 بغداد/المسلة: غردت النائبة عالية نصيف..المسلة – متابعة – وكالات...

ظهرت المقالة سفراء يهربون الذهب والعملة والاثار أولاً على المسلة.

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