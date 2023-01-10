باريس يرضخ لشروط ميسي خوفا من الهلال السعودي

2023/01/10 | 16:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يناير، 2023 بغداد/المسلة: ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن باريس سان جيرمان بات قريبا من...

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