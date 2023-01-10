2023/01/10 | 17:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقرار تطبيق خطة ستراتيجية لتخفيف الزحامات المرورية في عموم العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/10 | 17:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقرار تطبيق خطة ستراتيجية لتخفيف الزحامات المرورية في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقرار تطبيق خطة ستراتيجية لتخفيف الزحامات المرورية في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).