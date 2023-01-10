بعد تحقيق مبيعات بـ 15 مليار دينار.. شركة السمنت: 2023 سيشهد طفرة بالانتناج

2023/01/10 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلـنَ مُدير عام الشركة العامة للسمنت حسيـن محسـن عبيـد، الاثنين، تحقيق أعلى كمية تجهيز وقيمة مبيعات لمادة السمنت في شهر كانون الأول من العام الماضي.

وقال عبيد في بيان تلقته /المعلومة/ إن "المبيعات بلغت بحدود ( ١٧٣ ) ألف طن بقيمة أكثر من ( ١٥ ) مليار دينـار "، مضيفا أن "الإنجاز تحقق بعدَ إكمال تحويل منظومة الحرق من النفط الأسود إلى الغاز في معمل سمنت الكوفة ، حيث تمكنت كوادر المعمل من إنجاز ما مُخطط خِلال العام الماضي بتحويل الفرن للخطين الأول والثاني إلى منظومة حرق بالغاز الجاف إضافة إلى إكمال تحويل الخط الثالث في نفس العام ما أسهمَ في خفض كُلف إنتاج الأسمنت".

وأشار الى أن "منظومة الحرق بالغاز ذات جدوى إقتصادية لكونها صديقة للبيئة وتعمل على تقليل كُلف إنتاج السمنت إلى جانب المُحافظة على جودة ونوعية السمنت المُنتـج ".

ولفت المُدير العام الى أنَّ "العام الحالي ٢٠٢٣ سيشهد طفرة في الإنتاج بعدَ إكمال الخُطط المرسومة للشركة من خِلال إكمال مشروع منظومة الغاز الجاف في معامل الشركة كافـة".



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