2023/01/10 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، الثلاثاء، إن المنظمة لا ترى "خطرا عاجلا" على المنطقة الأوروبية من تفشي كوفيد-19 في الصين، لكن هناك حاجة لمزيد من المعلومات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا تهديد مباشرا على أوروبا من تفشي كورونا بالصين.. ولكن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا تهديد مباشرا على أوروبا من تفشي كورونا بالصين.. ولكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).