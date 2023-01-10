2023/01/10 | 17:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gealdVBFrZI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي صفاء البغدادي يشكف لوان نيوز عن انفلات واضح بتهريب العملة الصعبة الى خارج العراق!) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي صفاء البغدادي يشكف لوان نيوز عن انفلات واضح بتهريب العملة الصعبة الى خارج العراق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).