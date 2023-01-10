2023/01/10 | 17:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bkfoxXJjQ90

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المستبعدون من استمارة الاوائل وحملة الشهادات في رأي الأغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المستبعدون من استمارة الاوائل وحملة الشهادات في رأي الأغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).