2023/01/10 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يُلزم الجهات الحكومية ببيع السلع والخدمات بسعر 1470 دينار المركز الخبري الوطني.

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