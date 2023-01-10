الناتو يؤكد بدأ اندماج السويد وفنلندا في الحلف

2023/01/10 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء،إن السويد وفنلندا، اللتين تقدمتا في السابق بطلب للحصول على عضوية الحلف، بدأتا تندمجان بالفعل في الهياكل العسكرية للناتو.وقال الأمين العام للناتو […]

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