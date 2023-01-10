مجلس الوزراء يقرّ الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي

2023/01/10 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي.

تووذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مجلس الوزراء أقّر خلال جلسته الاعتياديةالخطة الزراعيةالشتوية للموسم الحالي".

وأضاف أن "المساحة الكلية المزروعة على المياه بلغت مليونين ونصف المليون دونم".

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