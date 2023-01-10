توجيه عاجل من مجلس الوزراء بشأن بيع سعر صرف الدولار

2023/01/10 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توجيها عاجلا بشأن بيع سعر صرف الدولار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مجلس الوزراء ألزم الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار العراقي وفق سعر الصرف الرسمي والبالغ؛1470 ديناراً للدولار الواحد".

وارتفعت أسعار صرف الدولار إلى عتبة 160 ألف دينار لكل 100 دولار، على الرغم من التعهدات الحكومية للتحرك لإعادة الصرف إلى سعره الأصلي.

تحرير: غ.



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