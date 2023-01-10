مجلس الوزراء يقرّ تطبيق خطة لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات

2023/01/10 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تطبيق خطة لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مجلس الوزراء أقرّ تطبيق خطة استراتيجية لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

تحرير: غ.



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