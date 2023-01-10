2023/01/10 | 17:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يناير، 2023 بغداد/المسلة: توقع مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء 01/10/2023،...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح يتوقع عرض الموازنة على البرلمان نهاية الشهر الجاري أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار مظهر صالح يتوقع عرض الموازنة على البرلمان نهاية الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشار مظهر صالح يتوقع عرض الموازنة على البرلمان نهاية الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).