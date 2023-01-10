بعدما أثارت تصريحاته جدلاً واسعًا.. رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعتذر لزيدان

2023/01/10 | 18:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، للنجم الفرنسي زين الدين زيدان، بعد أن أثارت تصريحاته عن مدرب نادي ريال مدريد السابق، جدلاً واسعًا في الأوسط الإعلامية والرياضية.

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