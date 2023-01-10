اعتقال مدير المصرف العقاري ومعاونه في الديوانية

2023/01/10 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال مدير المصرف العقاري ومعاونهِ وأمين الصندوق في محافظة الديوانية.

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