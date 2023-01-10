2023/01/10 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الأولى لعام ٢٠٢٣، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، فيما أصدر قرارات جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر قرارات جديدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر قرارات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).