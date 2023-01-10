المنتخب الكويتي يتغلب على نظيره الاماراتي في خليجي 25

2023/01/10 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الكويتي على نظيره

الإماراتي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة

الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كاس

خليجي 25 الجارية احداثها في البصرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من

دون اهداف، وفي الش

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