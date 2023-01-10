ايران.. الثلوج تغطي حرم الامام الرضا في مدينة مشهد (صور)

2023/01/10 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدينة مشهد شمال شرق ايران، هطولاً

ثلجياً، اكتسى على اثره حرم الامام

الرضا عليه السلام بالثلوج.

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