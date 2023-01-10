الإعداد الروحي.. الجفاف الروحي بين الأسباب والمعالجات - الجزء التاسع

2023/01/10 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

4 ـ إعداد السماء لشخصية خاتمية النبوات:

إن من السنن الإلهية التي تحكم الوجود

البشري هو وجود المُربي والمُوجه لهذا

الوجود والدليل لهم إلى الله: (وصَلِّ

اللّـهُمَّ عَلَى

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